VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog: Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun VAR konuşmaları da paylaşıldı.

Kayıtlarda en dikkat çeken anlardan biri, hakem Cihan Aydın'ın VAR monitörüne davet edildiği sırada yaşandı.

"NEYİ KONTROL EDECEKSİN, NEYİ?"

Hakem Cihan Aydın'ın, pozisyonu VAR monitörüne izlemeye gittiği sırada Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın "Neyi kontrol edeceksin? Neyi?" diye bağırdığı görüldü.

Aydın da milli oyuncuyu üst üste ''Bağırma'' şeklinde uyardı.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ile VAR hakemi Erkan Engin arasında geçen diyaloglar şu şekilde:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Anlaşıldı."

VAR: "Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet."

Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan Hocam."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."

Cihan Aydın: "Erkan Hocam, bir daha başka açıdan ver."

Cihan Aydın: "Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor."

Cihan Aydın: "Diğer açıdan bir daha göster."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."

Cihan Aydın: "Erkan Hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."

VAR: "Karar senin."