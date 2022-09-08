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    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü

    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü

    Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferi Mauro Icardi'nin önünden geçen bir kadına göz ucuyla baktığı anlar sosyal medyada viral oldu.
    • 08.09.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 10:00
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    Süper Lig'in dev kulübü Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, gece saatlerinde binlerce taraftar tarafından karşılandı.

    Eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelen Arjantinli golcünün bir anlık refleksi ise sosyal medyada gündem oldu.

    "Icardi'nin çevre kontrolü"

    Önünden geçen bir kadına göz ucuyla baktığı kareyi paylaşan futbolseverler "Icardi'nin çevre kontrolü muazzam" şeklinde paylaşımlar yaptı.

    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü - İZLE

    Mauro Icardi nin çevre kontrolü #1

    Mauro Icardi nin çevre kontrolü #2


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