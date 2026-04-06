Vaclav Cerny’den penaltı pozisyonuna tepki

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve uzatma dakikalarında sarı-lacivertliler lehine verilen penaltı kararıyla ilgili yankılar devam ediyor.

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny'den de penaltı için yorum geldi.

Çek futbolcu, Beşiktaş'ın maç sonunda yaptığı "Emek hırsızları" başlıklı paylaşımı yeniden paylaştı.

TEK KELİMELİK PAYLAŞIM: İĞRENÇ...

Cerny paylaşımına, "İğrenç." notunu düştü.

Öte yandan Cerny, Beşiktaş forması altında bu sezon 26 maçta süre buldu.

28 yaşındaki Cerny, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.