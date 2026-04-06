Süper Lig'de düşme hattında heyecan büyük

Süper Lig'de zirve ile birlikte alt sıralarda da büyük bir heyecan yaşanıyor.

Son 6 sırada yer alan Fatih Kargümrük, Eyüpspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gençlerbirliği, kalan 6 haftalık bölümde lige tutunma mücadelesi veriyor.

Ligde 20 puanla 18. ve son sırada yer alan Fatih Karagümrük, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

DÜŞME HATTINDA YANGIN VAR

İstanbul ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 7 puan toplamayı başardı.

Kalan haftalarda sırasıyla Konyaspor (D), Eyüpspor, Beşiktaş (D), Gençlerbirliği, Kocaelispor (D), Alanyaspor maçlarına çıkacak Karagümrük, lige tutunma umudunu sürdürüyor.

Yine ligde 17. sırada bulunan Eyüpspor'un 22 puanı bulunuyor.

İstanbul temsilcisi, Samsunspor, Fatih Karagümrük (D), Gaziantep FK, Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Fenerbahçe (D) maçlarına çıkacak.

6 TAKIM KIYASIYA YARIŞIYOR

Ligde 16. sırada yer alan Kayserispor'un 23 puanı bulunuyor.

Kayserispor, bu sezon görev yapan 3. teknik direktörü olan Erling Moe ile ligde 5 maçta 4 puan topladı.

Kayserispor, ligde oynayacağı son 6 maçın 4'üne ev sahipliği yapacak.

Kayseri ekibi sırasıyla Fenerbahçe, Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Alanyaspor (D), Konyaspor oynayacak.

Diğer yandan ligde 25 puanla 15. sırada yer alan Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin sonrası büyük bir düşüş yaşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ SON 6 MAÇTA GOL ATAMADI

Başkent ekibi, ligde son 6 maçında gol atamadı. Gençlerbirliği'nin ligde 8 maçlık galibiyet hasreti buluyor.

Ankara ekibinin kalan maçları sırasıyla şu şekilde:

Başakşehir (D), Galatasaray, Kocaelispor, Fatih Karagümrük (D), Kasımpaşa, Trabzonspor (D).

Süper Lig'de 27 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa ise, son 3 haftada aldığı Eyüpspor ve Kayserispor galibiyetleriyle nefes aldı.

KASIMPAŞA NEFES ALDI

Kasımpaşa, Göztepe (D), Alanyaspor, Başakşehir (D), Kocaelispor, Gençlerbirliği (D) ve Galatasaray ile karşılaşacak.

Son olarak 13. sırada yer alan Antalyaspor'un 28 puanı bulunuyor. Akdeniz ekibi, ligde son olarak sahasında Eyüpspor'u mağlup etti ve 5 hafta sonra kazandı.

Antalya ekibinin kalan maçları ise şu şekilde:

Beşiktaş (D), Konyaspor, Göztepe (D), Alanyaspor, Galatasaray (D), Kocaelispor.