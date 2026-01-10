Mbaye Diagne, röportaja maskeyle çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK'yı konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Amed Sportif Faaliyetler, 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ DIAGNE'DEN

Amed'e galibiyeti getiren tek golü 45+1. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Ev sahibi ekip, 59. dakikada Diagne ile bir penaltıdan yararlanamadı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler, puanını 42 yaptı. Çorum FK, 32 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında lider Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Çorum FK, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MASKEYLE ÇIKTI

Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Senegalli golcü Mbaye Diagne Çorum FK karılaşmasının ardından yayıncı kuruluş röportajına King Kong maskesi ile çıktı.

Kaydettiği 17 golle 1. Lig'de krallık yarışında zirvede yer alan tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyuz, maçı kazandık. Bizim için zor bir maçtı. Allah'a şükürler olsun bu maçı kazandık ve 3 puanı elde ettik. Gol ve galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.