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    Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluk sözleri

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için yaptığı başvuru ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
    • 05.08.2022 - 09:04
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    Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluk sözleri

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'un canlı yayın konuğu oldu.

    Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için yaptıkları başvuru için şu anda bir çalışmaları olmadığını söyledi.

    "Çok acil konular var"

    Mehmet Büyükekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "Biz her gece neredeyse 11-12'de federasyondan çıkıyoruz. Çok acil konular var. Bu konu hala gündemimize gelmedi. Bu konuda bir çalışma yapmadık. 1.5 yıl önce müracaat yapılmış. Bunu önümüzdeki günlerde inceleyeceğiz, ona göre bir yol planı hazırlayacağız. Şu anda bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim."

    Mehmet Büyükekşi den 1959 öncesi şampiyonluk sözleri #1

    Fenerbahçe 5 yıldızı ekledi

    Bilindiği üzere Fenerbahçe cephesi 1.5 yıldır cevap verilmeyen başvuru neticesinde amblemine 5. yıldızı ekleyerek TFF'yi protesto etmişti.

    Ali Koç, konuyla ilgili olarak, "28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 2023-24 sezonundan itibaren formadaki armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine ise şimdiden koyduk." demişti.

    Mehmet Büyükekşi den 1959 öncesi şampiyonluk sözleri #2


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