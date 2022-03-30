Mehmet Demirkol'dan Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır eleştirisi

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Portekiz ve İtalya maçlarının ardından Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın A Milli Takım performanslarını eleştirdi.

Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'e elenen; hazırlık maçında İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Takımımız'da moraller düştü.

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol ise Fanatik'te yayınlanan köşe yazısında, Milli kalecilerimiz Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ı eleştirdi.

"ŞUT KALİTESİNDEKİ DÜŞÜKLÜK BİZİ YANILTIYOR MU?"

Portekiz maçında formsuz olan Uğurcan ve İtalya maçında kritik hatalara imza atan Altay Bayındır hakkında konuşan Demirkol, "Bu iki maçın düşündürdüğü bir soru daha var. Uğurcan ve Altay çok iyi kaleciler ama bunu henüz uluslararası arenada gösteremediler. İki oyuncudan da henüz Mert seviyesinde bir katkı alamadık. Yoksa ligdeki şut kalitesindeki düşüklük mü bizi aldatıyor. Umarım öyle değildir." ifadelerini kullandı.