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    Mehmet Ekici'de yırtık tespit edildi

    Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin, sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 23:06
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    Mehmet Ekici'de yırtık tespit edildi #1

    Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

    Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı) sonucunda sag bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmistir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''

    Mehmet Ekici'de yırtık tespit edildi #2

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