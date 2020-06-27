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- Mehmet Ekici'de yırtık tespit edildi
Mehmet Ekici'de yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin, sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 23:06
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı) sonucunda sag bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmistir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''