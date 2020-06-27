Mehmet Ekici'de yırtık tespit edildi

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Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin, sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı) sonucunda sag bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmistir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.''