Mehmet Topal'dan Beşiktaş yanıtı

Şampiyon Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, geleceğiyle ilgili sorulara cevap verdi. Adı Beşiktaş ile de anılan 34 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı camiaya yeşil ışık yaktı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen tören ile kupayı kaldırdı.

Törenin ardından Başakşehirli futbolcu Mehmet Topal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transfer olacağına ilişkin sorulara da yanıt veren deneyimli futbolcu, "Sergen hoca benim örnek aldığım, futbolculuğunu örnek aldığım bir futbolcuydu. Sergen hocayla hep görüşüyorum. Ağabeyimiz, hocamız fikirleri bizim açımızdan çok önemli. Futbol hayatımızda neler olacağını bilemeyiz. Opsiyonumuz kulübümüzde. UEFA maçından sonra otururuz, konuşuruz. Transferi şu an düşündüğümü konuşursam yalan söylemiş olurum. Ben Başakşehir'de şampiyonluk yaşadığım için burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Öte yandan Mehmet Topal'ın Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme opsiyonu bulunuyor. Lacivert-turunculuların kararını Avrupa Ligi maçının ardından vermesi bekleniyor...