Melo: Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusuyum

Felipe Melo, Real Madrid'in kapısından dönerek Galatasaray'a geldiğini söyledi. 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de top koşturmuş en iyi Brezilyalı futbolcu olduğunu da iddia etti.

Galatasaray'da birçok başarıya imza atan Felipe Melo, 2015 yılınca önce Inter'in yolunu tutmuş, ardından da ülkesinin takımlarından Palmeiras'a transfer olmuştu.

Futbol hayatını Brezilya'da sürdüren 36 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Real Madrid'in kapısından döndüğünü söyledi.

Melo, Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı oyuncu olduğunu da iddia etti.

"TARİHİN EN İYİSİYİM"

Tecrübeli futbolcu, "2010 yazında Real Madrid'le anlaşmıştım ama Robben'e yaptığım sert faul sebebiyle transfer iptal oldu. Neyse ki 1 yıl sabrettim ve Galatasaray'a giderek Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum." ifadelerini kullandı.