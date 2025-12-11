Memik Yılmaz, Göztepe maçında oyuncularına inanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maçta oyuncularına güvendiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Göztepe karşılaşmasının sadece futbolcu ve teknik heyetin değil tüm şehrin maçı olduğunu aktardı.

"EN AZ GALİBİYET KADAR DEĞERLİYDİ"

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynadıkları müsabakada iki kez öne geçmelerine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade eden Yılmaz, "Futbolcularımızın gösterdiği mücadele en az galibiyet kadar değerliydi." ifadesini kullandı.

"HEPSİNE GÖNÜLDEN İNANIYORUM"

Pazar günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maçın büyük bir önem taşıdığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Burak hocamızla güzel bir birliktelik içerisindeyiz ve geleceğe olan hayallerimiz de her geçen gün artıyor. Elbette önemli olan bunu sürdürebilmek. Önümüzde belki de altı puan değerinde bir Göztepe maçı bizleri bekliyor. Bu karşılaşmayı kazanmamız halinde ligde dördüncü sırada bulunan Göztepe'yle aynı puana geleceğiz. Oyuncularımıza, Burak hocamıza, ekibine, hepsine gönülden inanıyorum.

TARAFTARA ÇAĞRI

Göztepe karşılaşmasının tüm Gazianteplilerin maçı olduğunu aktaran Yılmaz, "Lütfen pazar günü herkes iki saatini bu takıma, bu renklere ayırsın. Biz onları tribüne çekebilmek için tüm fedakarlığı yapıyoruz ve bu takım gerçekten dolu tribünler önünde oynamayı fazlasıyla hak ediyor. Hiç şüphem yoktur, en az 27 bin taraftarımız bir kez daha stadyumda takımlarını destekleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.