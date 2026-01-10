Mert Günok'tan emeklilik sözleri!

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki file bekçisiyle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mert Günok, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Fenerbahçe TV’de yayınlanan Günün Röportajı programında özel açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İlk olarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Mert, "Kelimelerimi her zaman doğru ve özenli seçerek konuşmaya alışkın biriyim ama bugün benim için de çok duygusal bir gün. Yıllar sonra tekrar yuvama dönmek bana duygulu anlar yaşattı. Transfer sürecinde Başkanımız, Yöneticilerimiz sağ olsunlar çok ilgilendiler ve bu transfer noktalandı. Tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum." dedi.

"BENİM İÇİN BURADA ÇOK FAZLA YAŞANMIŞLIK VAR"

10 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe’de olduğu için duyduğu heyecanı Mert, "Benim için burada çok fazla yaşanmışlık var. Uzun yıllar bu kulübün neredeyse tüm tesislerinde antrenman yaptım, tüm tesislerinde çalıştım ve A Takıma kadar yükseldim. A Takımda uzun bir süre bünyesinde bulundum. İlk imzamı attığımda hatta ilk altyapı imzamı attığımda bile benim için çok heyecanlı ve geleceğe umutla bakmamı sağlayan günlerdi. Hiç istemesem de buradan ayrılmayı, bir ayrılık yaşadım ama tekrar buraya geldiğim için bugünkü imza en az o günkü imzalar kadar çok değerli. İlk imzamı buraya atmıştım, bu da son imzam olacak." sözleriyle dile getirdi.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN BİR ŞAMPİYONLUK"

2010-2011 sezonunda Trabzonsporlu Colman’ın penaltısını kurtardığı hatırlatılınca Mert Günok, "O zamanlar bu kadar anlamlı olacağını kimse tahmin edemezdi, ben de tahmin edemezdim. ‘İyi ki olmuş’ diyorum. Evimin en özel yerinde diğer madalyalarımla beraber 2010-2011 şampiyonluk madalyası asılı duruyor. Her zaman gururla baktığım, benim için çok önemli olan bir şampiyonluk." dedi.

"TRABZONSPOR MAÇINI UNUTAMADIM"

Fenerbahçe’deki ilk döneminde unutamadığı maçı ise Mert şu sözlerle açıkladı:

Trabzonspor maçı. Orada çok anlamlı bir kurtarış oldu benim için. Penaltı kurtarmanın çok önemli olduğunu düşünmesem de o zamanlar bu kurtarış bizim için çok önemli bir senenin sonunu getirmişti. O yüzden benim için en anlamlı maç budur.

"BIKMADAN USANMADAN ANTRENMANLAR YAPTIRDI"

Altyapıdaki katkılarından dolayı eski futbolcularımızdan Yavuz Şimşek’e teşekkür eden Mert, "Çalışma anlamında her zaman adını andığım eski Fenerbahçe efsanelerinden Yavuz Şimşek altyapıda benimle ve birçok kaleci arkadaşımızla beraber her sabah bıkmadan usanmadan antrenmanlar yaptırdı. Buralara gelmemde, üst seviyelere çıkmamda en büyük emek onun sayesindedir. Onun verdiği emekleri buradan anmak isterim." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE UZUN SÜRE HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

"Fenerbahçe senin için ne ifade ediyor?" sorusuna "Yuva" yanıtını veren Mert Günok, bu sezon yaşanacak forma rekabeti içinse, "Dünyaca ünlü, dünyada kendini kanıtlamış, birçok başarısı olan bir kaleciyle çalışmak benim için güzel bir deneyim olacak. Bireysel ve takımca yaşadığı başarıları tabii ki kimse inkâr edemez. O yüzden çok iyi bir kaleciyle çalışacak olmanın da mutluluğu içerisindeyim. Tarık da keza öyle, ligde birçok takımda birçok kez süre almış, o da Fenerbahçe altyapısından çok sevdiğim bir kardeşim. Altyapıdan çıkan diğer kalecilerle beraber umarım Fenerbahçe’ye uzun süre hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ÇOKÇA YEDİM"

Kaleci olarak ayaklarını iyi kullandığının hatırlatılması üzerine Mert, "Doğuştan bir yetenek her futbolcuda var ama çalışmadan bu ileri götürülmüyor. Az önce bahsettiğim gibi altyapıdaki çalışmalarımızın meyvesini çokça yedim. Her antrenman sonrası ayak çalışmalarını Yavuz hocamızla beraber sürekli yapıyorduk. Evet, doğuştan bir yetenek tabii ki var ama çalışarak bu çok daha fazla gelişti." dedi.

"EN BÜYÜK ETKİSİ ÖZELLİKLE SAHA DIŞINDA OLMUŞTUR"

Eski bir kaleci olan Mahir Günok’un kendisine katkılarını ise Mert, "Tabii ki babamın özel hayatımda disiplinli yetişmemde, uykuma, yediğime dikkat etmemde çok büyük etkenleri olmuştur. O da eski bir kaleci ve kaleci antrenörü olduğu için saha içerisinde bana çok karıştığı düşünülebilir ama benimle çalışan hocalara çok fazla saygı gösterdiği için ve o da bu tarz durumları bildiği için beni her zaman Fenerbahçe’de güvendiği hocalarıma emanet etmiştir. Babamın benim üzerimdeki en büyük etkisi özellikle saha dışında olmuştur." sözleriyle aktardı.

"BENİM İÇİN GURUR VERİCİ ANLARDAN BİRİYDİ"

"Totemin var mı?" sorusunu Mert, "Totem ya da uğur değil, özellikle evlilik yüzüğümün her zaman maçlardan önce yanımda olmasına dikkat ederim. Ondan başka bir uğurum yok." şeklinde yanıtlayan Mert, Euro 2024’te Avusturya’ya karşı yaptığı kurtarışı ise şu sözlerle anlattı:

Bu kurtarış benim için çok önemli bir kurtarıştı. Birinci sıraya direkt yazabilirim çünkü hem maçın son saniyesinde gelmesi hem anlamının çok büyük olması, çok da güzle bir kurtarış olması futbol hayatımda önemli anlardan biridir. Maçtan sonra Gordon Banks’in kurtarışına benzetildi. Benim için gurur verici anlardan biriydi. Bunu yaşadığım için mutlu ve gururluyum.

"İLK İMZAM BURAYAYDI"

Mert Günok futbolculuk hayatına Fenerbahçe’yle birlikte son vermek istediğini şu şekilde ifade etti:

İlk imzam burayaydı. Fenerbahçe’yle beraber futbol hayatıma başladım, Fenerbahçe’yle beraber de futbolculuk hayatıma son noktayı koymak istiyorum.

"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Son olarak taraftarlarımıza mesajını ileten Mert Günok, "İkinci dönemim, yani bu transfer dönemimde geleceğimin haberlerinin çıkmasından itibaren bana çok fazla destek mesajları ve duygu dolu mesajlar gönderdiler. Eski günlerimle beraber yeni günlerimi karıştıran videolar gönderdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Buradan 10 sene önce ayrılmış olsam da sokakta, Kadıköy’de, Bağdat Caddesi’nde –ben Anadolu Yakasında büyüdüm- ne zaman beni görseler sevgiyle yaklaştılar, beni hep Fenerbahçeli olarak gördüler. Onlara çok teşekkür ediyorum, en son şampiyonlukta burada kadrodaydım, inşallah yeni şampiyonluklarla beraber geri döndüğüm için mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.