Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyada takipten çıkardı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'nin resmi hesabını takip etmeyi bıraktı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da henüz affedilmeyen Mesut Özil, sosyal medya hesaplarında sarı-lacivertli kulübü takipten çıktı.

Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını takip etmeyi bırakan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını ise takip etmeyi sürdürüyor.

Mesut Özil'in takipten çıkmadığı diğer hesaplar arasında Fenerbahçe Basketbol Takımı ve Fenerium gibi kulübün bazı resmi sayfaları bulunuyor.

Almanya'ya gitmişti

Geçen sezon kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan, sezonun ilk antrenmanında yer almadı.

Jorge Jesus tarafından sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Almanya'ya gitti.

"Kalmak istiyorum" sözleri olumlu karşılanmadı

Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirten Özil ise "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla." sözleriyle takımda kalmak istediğini yönetime bildirse de Fenerbahçe'den olumlu bir dönüş alamadı.