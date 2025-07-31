MHK Üst Klasman Kadrosu Yaz Seminerleri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-26 futbol sezonu yaz semineri hakem kampları sona erdi.

TFF'nin açıklamasına göre Riva'daki federasyon tesislerinde 25 Temmuz'da başlayan seminerler, 3 grup halinde yapıldı.

Organizasyon, üst klasman hakem ve yardımcıları, VAR kadrosu, FIFA kadın hakem ve yardımcıları ile Kıbrıs Süper Ligi'nden iki hakemin katılımıyla düzenlendi.

BİRÇOK İSİM HAZIR BULUNDU

Kamplarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri, ulusal eğitimciler, TFF fiziksel gelişim birimi ile TFF ve UEFA profesyonelleri, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve diğer UEFA eğitmenler hazır bulundu.

HACIOSMANOĞLU, HAKEMLERLE BİR ARADA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Temmuz Pazar günü hakemlerle bir araya gelerek sezon öncesi planlamaları ve hakemlerden beklentilerini aktardı.

TESTLER UYGULANDI

Kampta üst klasman hakem ve yardımcı hakemlere, FIFA kadın hakem ve yardımcı hakemlere FIFA atletik testi uygulandı.

İki kadın FIFA ve 1 kadın FIFA yardımcı hakemi ise profesyonel erkek ligleri için gerekli olan atletik dereceleri geçmeyi başardı.

Kampta hakemlerin vücut yağ ölçümleri yapıldı, daha sonra da teknik eğitimleri ve fitness geri bildirim seansları gerçekleşti.

190 HAKEM KATILDI

Sezon öncesi 3 ayrı hakem kampına, üst klasman hakem kadrosundan 54, üst klasman yardımcı hakem kadrosundan 112, VAR kadrosundan 16, FIFA kadın hakemlerinden 4, FIFA kadın yardımcı hakemlerinden 4 olmak üzere toplam 190 hakem katılım sağladı.