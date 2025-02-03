Milan Skriniar'dan Edin Dzeko'ya övgüler!

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Rizespor karşısında çıkan ve taraftarın oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini aktaran başarılı savunmacı, en iyisini yapmak için mücadele edeceğini söyledi.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ HİSSETTİM"

Skriniar, dünkü maçtaki atmosferi ve taraftarların desteği ile ilgili, şu şekilde konuştu:

Gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. Tribünde izlediğim ilk maçta da açıkçası taraftarların göstermiş olduğu desteği, yaptığı tezahüratı çok yakinen gördüm. Dün de 90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğini hissettim. Harika bir atmosfer oluşturdular. Onların desteklerini fazlasıyla saha içerisinde hissettik. Bizlere galibiyet yolunda çok yardımcı oldular. Dolayısıyla onlara minnettarız. Destekleriyle beraber devam edeceğimizi umuyorum.

"ÇOK DAHA İYİ OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Rizespor karşısındaki performansıyla ilgili ise Slovak futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:

Ben, her zaman en iyisini yapmaya çalışan, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan birisiyim. Evet, gol attım ama şanssız bir andı, orada ofsayda yakalandım. Ancak ben Fenerbahçe’de gol atmak için değil, savunma yapmak için bulunuyorum. Söylemiş olduğum gibi elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 2,5 aydır futbol oynamadım. Dolayısıyla kendi adıma geliştirmem gereken, çalışmam gereken noktalar var ama zaman içerisinde çok daha iyi olacağımı biliyorum.

"NE KADAR HAKLI OLDUĞUMU GÖRÜYORUM"

Transfer süreciyle ilgili de bilgiler aktaran Skriniar, şunları dedi:

Aslında başka opsiyonlar da, teklifler de vardı. Ben burada sizler aracılığıyla Başkanımıza ve Sportif Direktörümüze minnettarlığımı sunmak istiyorum. Benimle kontağa geçtikleri ilk andan itibaren fazlasıyla netlerdi. Dolayısıyla bu gerçekten hoşuma gitti. Bunu takdir ettim çünkü futbol sektöründe bu normal bir durum değil. Dolayısıyla net olmaları hoşuma gitti. Ben de burayı tercih ettim ve verdiğim kararda ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferden önce hocamızla, Edin Dzeko’yla ve Sportif Direktörümüzle bir konuşmamız oldu. Bana göre Fenerbahçe’ye katılarak fantastik ve harika bir karar verdim. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Şimdi üzerime düşen, takımıma yardım etmek ve sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymak.

"HER ŞEYİ YAPABİLECEK POTANSİYELE SAHİP BİR OYUNCU"

Edin Dzeko’yla ilgili düşünceleri sorulan Skriniar, şu şekilde konuştu:

Edin Dzeko’yla iki yıl oynadım. Onu iyi tanıyorum ve harika bir insan. Saha dışında çok iyi bir insandır. Çok iyi arkadaşız. Onu çok seviyorum. Oyuncu olarak onunla ilgili yorum yapmama pek fazla gerek yok zira kendisi harika bir oyuncu. Saha içinde her an her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Bana göre şu anda dünyada en iyi santraforlardan bir tanesi. Zaten onun nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl bir oyun stiline sahip olduğunu herkes gayet biliyor. Kişilik olarak da harika birisi. Onu sevdiğimi söyleyebilirim.

"50 YAŞINA KADAR FUTBOLA DEVAM EDEBİLİR"

Edin Dzeko’nun uzun yıllar futbola devam edebileceğini sözlerine ekleyen Milan Skriniar, şu ifadeleri kullandı:

50 yaşına kadar futbola devam edebilir. Şu an 38 yaşında ama 25 yaşında gibi bana göre. Gerçekten muhteşem bir profesyonel kendisi. Bu şekilde devam ederse umarım daha da ileriki yaşlara kadar devam edecektir diye düşünüyorum.

"AİLEM İÇİN ASIL ÖNEMLİ OLAN BENİM MUTLU OLMAM"

Ailesinin, transfer sürecine olan desteğiyle ilgiliyse Skriniar, şu şekilde konuştu:

Ben eşimle 12 yıldır beraberim, tabii ki çocuklarımız var. Bana her zaman saygı duyuyorlar, destek oluyorlar. Verdiğim karara da elbette saygı duydular. Bu transferden dolayı ve burada olduğum için de çok mutlular. Aynı zamanda babam, annem ve kardeşim de burada olmamdan dolayı fazlasıyla mutlular. Onlar da taraftarlarımızın bize ne kadar inanılmaz destek gösterdiklerini görebiliyorlar. Ailem için asıl önemli olan benim mutlu olmam dolayısıyla da şu an her şey yolunda.

"SEVGİYİ HİSSEDİYORUM"

Skriniar, sarı-lacivertli taraftarların destek mesajlarıyla ilgili şunları söyledi:

Taraftarlarımız hala bana ve aile üyelerime mesajlar göndermeye devam ediyorlar. Tabii ki dünyanın başka bir tarafında olduğunuz zaman bu sevgiyi hissedemeyebiliyorsunuz ama buraya geldikten sonra daha net hissediyorsunuz. Benim mutlu olduğumu gördüklerinde ailem de tabii ki mutlu oluyorlar ve taraftarlarımızın bana göstermiş olduğu bu sevgiyi hissediyorlar.

"TARAFTARLARIN DESTEĞİNE FAZLASIYLA İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarlara çağrıda bulunan 29 yaşındaki defans, sözlerini şöyle noktaladı: