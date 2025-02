Milan Skriniar'dan Edin Dzeko'ya övgüler!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Rizespor karşısında çıkan ve taraftarın oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini aktaran başarılı savunmacı, en iyisini yapmak için mücadele edeceğini söyledi.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ HİSSETTİM"

Skriniar, dünkü maçtaki atmosferi ve taraftarların desteği ile ilgili, şu şekilde konuştu:

"ÇOK DAHA İYİ OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Rizespor karşısındaki performansıyla ilgili ise Slovak futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:

Ben, her zaman en iyisini yapmaya çalışan, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan birisiyim. Evet, gol attım ama şanssız bir andı, orada ofsayda yakalandım. Ancak ben Fenerbahçe’de gol atmak için değil, savunma yapmak için bulunuyorum. Söylemiş olduğum gibi elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 2,5 aydır futbol oynamadım. Dolayısıyla kendi adıma geliştirmem gereken, çalışmam gereken noktalar var ama zaman içerisinde çok daha iyi olacağımı biliyorum.

"NE KADAR HAKLI OLDUĞUMU GÖRÜYORUM"

Transfer süreciyle ilgili de bilgiler aktaran Skriniar, şunları dedi:

"HER ŞEYİ YAPABİLECEK POTANSİYELE SAHİP BİR OYUNCU"

Edin Dzeko’yla ilgili düşünceleri sorulan Skriniar, şu şekilde konuştu:

Edin Dzeko’yla iki yıl oynadım. Onu iyi tanıyorum ve harika bir insan. Saha dışında çok iyi bir insandır. Çok iyi arkadaşız. Onu çok seviyorum. Oyuncu olarak onunla ilgili yorum yapmama pek fazla gerek yok zira kendisi harika bir oyuncu. Saha içinde her an her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Bana göre şu anda dünyada en iyi santraforlardan bir tanesi. Zaten onun nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl bir oyun stiline sahip olduğunu herkes gayet biliyor. Kişilik olarak da harika birisi. Onu sevdiğimi söyleyebilirim.