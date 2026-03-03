İstanbulspor - Boluspor maçında gol sesi çıkmadı

Türkiye Kupası'nda A Grubu 4. ve son hafta maçında İstanbulspor evinde Boluspor'u konuk etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

PENALTI KAÇTI

İstanbulsporlu David Sambissa, 66. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

TURNUVAYA VEDA ETTİLER

Bu sonuçla birlikte A grubunda 2 puanla 6. sırada bulunan Boluspor ve 2 puanla 7. sırada bulunan İstanbulspor Kupa'ya grup aşamalarında veda etti.