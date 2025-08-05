Milan Skriniar, transfer süreciyle ilgili konuştu

Fenerbahçe'nin bonservisiyle kadrosuna kattığı Milan Skriniar, Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu.

Deneyimli savunmacı, transfer süreci ve Feyenoord maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, temmuz ayının ilk haftasında Fenerbahçe'yle anlaştığı belirtti.

TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Kulüplerin anlaşması için beklemeye geçen tecrübeli savunmacı, "Benim arzum ve isteğim takıma daha önceden katılabilmekti ama bu gerçekleşmedi." dedi.

Skriniar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tekrardan aileme geri döndüğüm için çok ama çok mutluyum. Biz geçen sezonun sonundan beri kulüple kontak halindeydik, kolay bir süreç olmadı. Ben, Fenerbahçe’yle anlaşmıştım, bu anlaşmayı da temmuzun ilk haftası gerçekleştirmiştik. Ama kulüplerarası anlaşması diyaloglar ve anlaşmalar söz konusuydu. Bu süreç içerisinde Futbol Direktörümüz, Hocamız ve Sayın Başkanımız Ali Koç, harika bir iş çıkardı. Beni çok fazla istediler, yeniden Fenerbahçe’ye katılmam noktasında çok fazla istek ve arzu sergilediler. Beni Fenerbahçe’ye getirmek için çok çabaladılar, çok çalıştılar. Yeniden Fenerbahçe’ye, aileme döndüğüm için kendimi mutlu hissediyorum.

İSTEĞİM TAKIMA DAHA ÖNCEDEN KATILABİLMEKTİ"

Benim arzum ve isteğim takıma daha önceden katılabilmekti ama bu gerçekleşmedi. Fenerbahçe’nin oynamış olduğu hazırlık maçlarını seyrettim. Bana göre takım harika işler çıkardı, iyi bir oyun ortaya koydu. Yeni bir takımız diyemem ama takıma yeni katılan oyuncular oldu. Gelen oyuncular kaliteli ve tecrübeliler. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber çok daha iyi bir seviyeye geleceğimizi ve onların da Fenerbahçe’ye yardımcı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin hak etmiş olduğu yer başarıdır. Birlikte çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve taraftarlarımızla beraber başarılı bir süreç geçireceğiz.

"FEYENOORD'U İYİ TANIYORUM"

Her zaman olduğu gibi somut hedeflerimiz var, en uzağa ilerlemek istiyoruz. Tabii ki Avrupa’da da en iyi noktaya ulaşmak niyetindeyiz. Özet olarak Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde Feyenoord ile zor bir maçımız olacak. Ben Feyenoord’u iyi tanıyorum, yakın arkadaşlarımdan bir tanesi orada. Onları geçen sezon da takip etme fırsatım olmuştu. Feyenoord iyi ve güçlü bir takım. Güzel bir maç olacağını ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızı da bu şekilde sürdürüyoruz. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak eden bir takım. Süper Lig’de de zirvede olmak istiyoruz.

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