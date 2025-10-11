Milan Skriniar'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, sarı-lacivertlilere transferiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Slovakya Milli Takımı'nın kampında bulunan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, yaz transfer döneminde ilk tercihinin sarı-lacivertliler olduğunu söyledi.

İLK TERCİHİM FENERBAHÇE OLDU

Milan Skriniar, "Geçen yıl ocak ayında Fenerbahçe'ye gittiğimde, transfer olduğum ilk andan itibaren kendimi harika hissettim. Soyunma odasında ve taraftarlarla harika bir ilişkimiz var. Bu yüzden yaz transfer döneminde de ilk tercihim Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de mutluyum ve düzenli olarak oynuyorum." dedi.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan Skriniar, 1 kez ağları havalandırdı.

"MOURINHO KOVULMAYI BEKLEMİYORDU"

Sport.sk’ya konuşan Skriniar, "Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Benfica’ya elenmemiz hayal kırıklığıydı. Sanırım hoca da kovulmayı beklemiyordu. Ancak futbol dışında, takımın ve oyunun ötesine geçen o kadar şok edici anlar yaşandı ki kulüp karar aldı, biz de kabul ettik" dedi.

Skriniar, Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Domenico Tedesco için ise "Mükemmel" yorumu yaptı.

GEÇEN YIL KİRALIKTI

Fenerbahçe, Skriniar'ı geçen yılın ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralamış ve yaz transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.