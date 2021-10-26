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- Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, Torino ile karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler, Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 16:06
- Güncelleme : 26.10.2021 - 16:07
İtalya Serie A maçları tüm heyecanıyla devam ederken, ligde 10. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye dışında diğer liglerin maçlarını takip etmeyen isteyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Milan'ın favori olarak öne çıktığı maça ilişkin detaylar merak edilirken, Torino gücünü sahada göstermeye hazırlanıyor.
Maçı kaçırmak istemeyenler, "Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
MİLAN-TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milan- Torino maçı 26 Ekim Salı günü yani bugün oynayacak. Maç saat 21:45'te başlayacak.
Bu zorlu müsabaka, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.