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    Milot Rashica Galatasaray için İstanbul'da

    Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica son görüşmeler için İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 07:33
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    Milot Rashica Galatasaray için İstanbul'da

    Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı ve Kosovalı oyuncu sabaha karşı 05:00 sularında İstanbul'a geldi.

    "Galatasaray'da olmak çok güzel"

    Kosovalı oyuncu İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada, "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelmiştim. Galatasaray'da olmak çok güzel" sözlerini kullandı.

    KAP açıklaması

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Rashica, sağlık kontrollerinin ardından kendisini kiralık olarak Galatasaray'a bağlayacak imzayı atacak.

    Milot Rashica Galatasaray için İstanbul da #1

    Piyasa değeri 7 milyon

    Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

    2021 yazında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro karşılığında imza atan Kosovalı futbolcu, İngiliz temsilcisinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

    Milot Rashica Galatasaray için İstanbul da #2


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