Mircea Lucescu anısına saygı duruşunda bulunulacak

Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Mircea Lucescu’nun ölümünün ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Federasyondan yapılan açıklamada, 8-13 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca kulüplerin tercih etmeleri halinde maçlara siyah kol bandı ile çıkabileceği ifade edildi.

LUCESCU SAYGI DURUŞUYLA ANILACAK

Uzun yıllar Türk futboluna damga vuran ve hem A Milli Takım hem de kulüp takımları düzeyinde önemli izler bırakan Lucescu’nun ölümü, spor camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

TFF’nin aldığı bu karar, deneyimli teknik adama duyulan saygının bir yansıması olarak değerlendirildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.



Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir.