Ziraat Bankkart’tan 16 yıl sonra Kupa Voley zaferi

Erkekler Kupa Voley finalinde Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelede üstün bir performans sergileyen başkent temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2010 yılından bu yana ilk kez, toplamda ise 2. kez Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip ise organizasyonda çıktığı 6. finalden de eli boş ayrıldı.

SEZONUN İKİNCİ KUPASI

SMS Grup Efeler Ligi’nin son şampiyonu olan Ziraat Bankkart, bu sezonki başarılı performansını Kupa Voley ile taçlandırdı.

Başkent ekibi, daha önce kazandığı Şampiyonlar Kupası’nın ardından 2025-2026 sezonundaki ikinci kupasını elde etti.

Ziraat Bankkart, yalnızca Kupa Voley’de değil, Avrupa ve lig arenasında da yoluna iddialı şekilde devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselirken, Efeler Ligi’nde de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

KUPA VOLEY'DE TARİHİ SIRALAMA

Erkekler Kupa Voley tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar sıralamasında zirvede Halkbank yer alıyor.

İşte şampiyonluk sayıları:

Halkbank – 9

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı – 5

Netaş – 4

Arkas Spor – 3

Eczacıbaşı – 3

Arçelik Spor Kulübü – 2

SSK Spor Kulübü – 2

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı – 2

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı – 1

Sönmez Filamentspor – 1