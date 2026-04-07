VakıfBank’tan Fenerbahçe deplasmanında net zafer

Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe karşısında 3-0’lık net bir galibiyet elde etti.

Sarı-siyahlı ekipte oyuncular Cansu Özbay ve Marina Markova, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cansu Özbay, zorlu rakiplerine karşı baştan sona üstün bir performans sergilediklerini belirterek, “İlk setten son sete kadar sahada baskın bir VakıfBank vardı. Bu kadar kaliteli oyunculara karşı 3-0 kazanmak kolay değil. Özellikle ikinci set kırılma anıydı, inanılmaz bir mücadele vardı” dedi.

"İLK MAÇ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Ancak deneyimli pasör, serinin henüz başında olduklarının altını çizerek, “Play-off’larda ilk maç bir şey ifade etmiyor. Kupayı kazanmak için 2 galibiyete daha ihtiyacımız var. Önümüzde zorlu maçlar var.” ifadelerine yer verdi.

Üçüncü sette yaşanan gerginlik ve gördüğü kırmızı karta da değinen Özbay, “Sevincim yanlış anlaşıldı. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Önemli olan kazanmaktı” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE SERVİSLERİYLE ÇOK ETKİLİ"

Maçta etkili performans sergileyen Marina Markova ise galibiyeti planlı oyunlarına bağladı.

Rus smaçör, “Her şey planladığımız gibi gitti. Fenerbahçe servisleriyle çok etkili bir takım. Biz ise mümkün olduğunca hatasız oynadık ve hücumda çok iyiydik” dedi.

Serinin ikinci maçını kendi sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Markova, “Taraftarımızın önünde daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. Bugünkü performansımızı orada da sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.