Mircea Lucescu'nun ülkemizde iz bırakan kariyeri

Romanya'da futbol denince ilk akla o gelirdi...

Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Mircea Lucescu...

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden efsanevi teknik adamdan üzen haber geldi.

Lucescu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

FUTBOLA ADANMIŞ BİR ÖMÜR...

Peki Lucescu'nun ülkemiz için önemi ne? İşte bu soruya gelin birlikte bakalım.

Futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörleri sıralamasında 35 kupayla üçüncü sırada bulunan Lucescu, ülkemize ilk olarak Galatasaray'ın başına geçerek adım attı.

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim sonrası göreve gelen Lucescu, Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

GALATASARAY'LA KUPALAR KAZANDI

Lucescu, Galatasaray'daki başarılarına Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale taşıması ve bir lig de şampiyonluğunu ekledi.

Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın başına geçen Lucescu bu kez de siyah-beyazlılarda dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

SERİYİ BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETTİRDİ

Lucescu, Beşiktaş'ın 100. yılında takımı şampiyon yaparak tarihe geçti.

Rumen efsane, Beşiktaş kariyerinin ardından ise bu kez Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in hocası oldu.

Eğer bir takım yenilenme ve revizyon istiyorsa adres Mircea Lucescu'ydu...

Ukrayna ekibi Shakhtar da aynısını yaptı ve hocalık koltuğunu Lucescu'ya emanet etti.

ONLARCA KUPANIN ARDINDAN YOLU BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'YLE KESİŞTİ

Tabii Shakhtar Donetsk'e tarihinin en önemli başarıları bu dönemde geldi.

Kısa bir süre de Rus ekibi Zenit'i çalıştıran Luce, daha sonra ise bir kez daha Türkiye'nin yolunu tuttu.

2017 yılında A Milli Takımımız'ın başına geçen tecrübeli hoca Şubat 2019'da görevi bırakana kadar ay-yıldızlıların dönüşüm sürecinde pay sahiplerinden biriydi.