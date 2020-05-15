Mustafa Cengiz taburcu oldu Beyninde tespit edilen üç ur nedeniyle ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi.

Geçtiğimiz haftalarda bazı şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, yapılan kontroller sonucunda beyninde üç ur tespit edilmişti.

Ardından 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Başkan Cengiz, bugün taburcu edildi.

''KEMOTERAPİ SÜRECİ VAR''

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında bilgi veren doktoru, başkanın iyi durumda olduğunu belirtti.

Doktor Uğur Türe; "Başkan çok iyi durumda. Zorlu bir ameliyat geçirdik. beyinde tümör vardı ve çıkardık. Çok iyi durumda, evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var, iyi gidiyor, atlatacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz taburcu oldu - İZLE

GALATASARAYLI YÖNETİCİLER YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan, hastalığın ilk anından beri Başkan Mustafa Cengiz'i yalnız bırakmayan Galatasaraylı yöneticiler Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay da Cengiz'in taburcu edildiği sırada hastanede bulundu.

''GÖZLERİNİ AÇTIĞI İLK ANDAN BERİ 'GALATASARAY' DEDİ''

Hastane çıkışında Mustafa Cengiz'in durumunu değerlendiren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, "Başkanımız evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren Galatasaray dedi sadece. Başkanımıza geçmiş olsun. Doktorumuzun müsaadesiyle maskelerimizi taktık, yönetim kurulu toplantısı yaptık." şeklinde konuştu.