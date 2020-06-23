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    Mustafa Cengiz'in Mert Hakan isyanı

    Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, "Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor" diyerek göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 11:40
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    Mustafa Cengiz'in Mert Hakan isyanı #1

    Fenerbahçe, ezeli rakibinin elinden aldığı futbolculara bir yenisini daha ekledi.

    Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'la görüşen sarı-lacivertliler, daha yüksek bir ücret teklif ederek oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

    "HANGİ OYUNCUYA GİDERSEK ONU ALIYORLAR"

    Konu hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,"Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor." diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

    Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray'ın anlaştığı Stoch, Alper Potuk ve Vedat Muric gibi isimleri son anda araya girerek kadrosuna katmıştı.

    Mustafa Cengiz'in Mert Hakan isyanı #2

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