Mustafa Erhan Hekimoğlu: Immobile bizimle çok ilgileniyor

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın ikinci golünde Milot Rashica'ya asist yapan genç yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"IMMOBILE BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR"
Tecrübeli takım arkadaşı Ciro Immobile ile ilgili konuşan Hekimoğlu, şunları dedi:
Immobile bizimle çok ilgileniyor. Antrenmanlardan sonra da ekstraya kalıyoruz. Bize çok şey katıyor.
"İLERİ HATTIN HER TARAFINDA OYNAMAYA HAZIRIM"
Hocası Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuşan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
Hocamız bize çok güveniyor. Ona teşekkür ediyoruz. İleri hattın her tarafında oynamaya hazırım ve rahatım. Hocamız hızımdan faydalanmaya çalışıyor. Takıma ne katmaya çalışıyorsam benim için kardır diyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
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