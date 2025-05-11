Mustafa Erhan Hekimoğlu: Immobile bizimle çok ilgileniyor

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın ikinci golünde Milot Rashica'ya asist yapan genç yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"IMMOBILE BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR"

Tecrübeli takım arkadaşı Ciro Immobile ile ilgili konuşan Hekimoğlu, şunları dedi:

Immobile bizimle çok ilgileniyor. Antrenmanlardan sonra da ekstraya kalıyoruz. Bize çok şey katıyor.

"İLERİ HATTIN HER TARAFINDA OYNAMAYA HAZIRIM"

Hocası Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuşan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı: