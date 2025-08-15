Mustafa Gürsel: Bandırmaspor'un hedefi her zaman maçı kazanmaktır

1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda yarın, Pendikspor ile karşılaşacak Bandırmaspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Cinçukuru Onur Göçmez Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular antrenmanı taktik çalışmayla tamamlandı.

"İNŞALLAH GÖNLÜMÜZCE OLUR"

Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, yaptığı açıklamada, geçen hafta ağırladıkları Sakaryaspor ile puanları paylaştıklarını hatırlattı.

Bu hafta deplasmanda Pendikspor ile karşılayacaklarını ifade eden Gürsel, şu şekilde konuştu:

Bandırmaspor'un hedefi rakip kim olursa olsun, her zaman maçı kazanmaktır. Onun için iyi hazırlandık. İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. İnşallah gönlümüzce olur.

"HEDEF 3 PUAN VE HER MAÇI KAZANMAK"

Balıkesir temsilcisinin Brezilyalı santrfor Douglas Tanque de Bandırmaspor'un başarısı için takım arkadaşlarıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını bildirdi.

Şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini vurgulayan Tanque, şunları dedi: