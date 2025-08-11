Mustafa Gürsel: Galibiyeti hak ettik ama nasip değilmiş

Bandırmaspor, 1. Lig’in ilk haftasında sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Mustafa Gürel açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR SEZON OLMASINI İSTİYORUZ"

Yeni sezonun tüm takımlara ve futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Gürsel, şu şekilde konuştu:

Sağlıklı, futbolun konuşulduğu, güzel bir sezon olmasını istiyoruz.

"HEDEFE GİDEN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Sahalarında kazanmak istediklerini ancak beraberliğin nasip olduğunu belirten Gürsel, oyun olarak galibiyeti hak ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

İlk maçlar her zaman zordur. Takımların ritim bulması, eksiklerini gidermesi zaman alır. Bizim de ufak tefek eksiklerimiz var, bunları düzelttiğimizde hedefe giden bir takım olacağız.

"OYUN SÜREKLİ KESİLDİ"

Maçın sık sık durduğunu ve bu durumun temponun düşmesine yol açtığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

Futbolun hızlanması için kararlar alınıyor ama sahada oyun çok duruyor. İlk yarıda tempoyu yakalamışken 5 dakika boyunca oyunun durması, ardından gol yememiz olumsuz etkiledi. İkinci yarıda da VAR incelemesi ve sağlık müdahaleleriyle oyun sürekli kesildi.

"OYUNCULARIM İYİ MÜCADELE ETTİ"

Hakemlerin süre yönetiminde daha dikkatli olması gerektiğini de belirten Gürsel, şu şekilde konuştu:

Bu kadar duraklayan bir oyunda tempoyu yakalamak zor oluyor. Buna rağmen oyuncularım iyi mücadele etti. Rakip eksik kalmasa da biz yine oyunumuzu oynardık.

"ÇOK POZİSYONA GİRDİK"

Sakaryaspor’un kaleye gelen tek topta gol bulduğunu hatırlatan Gürsel, şunları dedi:

Biz çok pozisyona girdik, özellikle ilk yarıda golü bulmamız gerekiyordu. Attığımız gol bile zorla ağlara girdi. Oyun anlamında memnunum, sadece ikinci golü bulamadık.

"ÖNEMLİ OLAN SEZONU NEREDE BİTİRECEĞİMİZ"

Taraftarlara ve oyuncularına teşekkür eden Gürsel, sözlerini şöyle tamamladı: