Napoli taraftarından Osimhen'e ağır sözler

Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Napoli taraftarları, takımdan ayrılması beklenen Nijeryalı golcüye sert bir pankartla tepki gösterdi.

"CEHALET HER ZAMAN SENİN HAYATINDA HÜKÜM SÜRECEK"

Açılan pankartta, "Osimhen, cehalet her zaman senin hayatında hüküm sürecek. Sefil! Bu kulüpte Maradona'nın oynadığını asla unutma!" ifadeleri yer aldı.

Napoli, resmi internet sitesinden yeni sezon kamp kadrosunu duyurdu. Son günlerde sağlık kontrolüne gitmemek için kulübe rapor gönderen Osimhen, açıklanan listede yer almadı. Ayrıca golcü oyuncunun Napoli'de giydiği 9 numaralı forma da yeni transfer Romelu Lukaku'ya verildi.

GALATASARAY İLE TEMAS SÜRÜYOR

Galatasaray ile Napoli arasında yürütülen transfer görüşmelerinde önemli mesafe kaydedildi.

Son bilgilere göre sarı-kırmızılılar, ödemeler konusunda İtalyan temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

OSMIHEN'İN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performansa imza atmıştı.

Transfer süreciyle birlikte yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanan yıldız oyuncu için artık geri sayım başladı.