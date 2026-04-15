Napoli'den olay Victor Osimhen itirafı! Hata yaptık

İtalya Serie A kulüplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Galatasaraylı Victor Osimhen'in transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

De Laurentiis, PSG'nin Victor Osimhen ve Kvicha Kvaratskhelia için 200 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu itiraf etti.

Napoli başkanı Laurentiis, "Conte ile çalışmaya başladığımızda, PSG ve diğer kulüplerden Victor Osimhen ve Kvara'yı birlikte satmamız için 200 milyon avroluk bir teklif aldık. Conte, "Osimhen'i satabilirsiniz, ama lütfen Kvara'yı satmayın" dedi. Bu büyük bir hataydı çünkü sonrasında babası ve menajeriyle ciddi sorunlar yaşadım. 28 yaşın altındaki herhangi bir oyuncu, üç yıllık sözleşmeden sonra neredeyse hiçbir şey ödemeden ayrılabilir. Ve bu oyuncu ve menajeri Napoli'den ayrılmaya kesinlikle kararlı oldukları için, onu satmanın en iyisi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

Futbolda bazı değişiklikler yapmak istediğini söyleyen Laurentiis, ilginç öneriler sundu.

"Futbol genç nesli kaybediyor" diyen Napoli Başkanı, maçların çok uzun sürdüğünü belirterek devre aralarının da neden 15 dakika sürdüğünü anlamadığını ifade etti.

The Athletic'e konuşan De Laurentiis, futbol maçları için şu önerileri sundu:

Devreler 45 dakikadan 25 dakikaya düşürülecek. Hakemler her yarının sonunda duraklamalardan dakika kurtarması yerine, oyun içi süre takip edilecek. Sarı kart için beş dakika dışarı çıkılacak, kırmızı kart için 20 dakika dışarı çıkılacak. Son olarak Birkaç milimetre ofsayt pozisyonu için gol iptal edilmeyecek.

De Laurentiis'in bu açıklamaları büyük yankı uyandırırken futbolseverler için de bir tartışma alanı yarattı.

Galatasaray'ın bonservisine 75 milyon euro vererek kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu sezon 29 maça çıktı.

Yıldız oyuncu, bu müsabakalarda 19 gol ve 7 asistle mücadele etti.

Osimhen'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.