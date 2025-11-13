Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan tazminat davası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda deprem etkisi oluşturan bahis soruşturmasında çarşamba günü önemli bir gelişme yaşandı.

TFF tarafından PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer alan Beşiktaşlı oyuncular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu salı günü soluğu adliyede almıştı.

Savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından TFF'ye evraklarını ileten oyuncuların tedbir kararı kaldırıldı.

HAKLARINDAKİ TEDBİR KARARI KALDIRILDI

PFDK tarafından yürütülen incelemede, bahis hesaplarıyla ilişkilendirilen banka bağlantılarının gerçekte oyunculara ait olmadığı, hesaplarla kayıtlı telefon numaralarının da futbolcularla hiçbir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı camiada büyük bir rahatlama yaşanırken, kararın "adaletin tecellisi" olarak yorumlandığı öğrenildi.

Öte yandan iki futbolcu da yaşadıkları süreç nedeniyle son derece tepkili.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR

Hem Necip Uysal hem de Ersin Destanoğlu'nun, isimlerinin bahis soruşturmasıyla anılmasının kendileri ve aileleri üzerinde derin bir üzüntüye sebep olduğu belirtilerek, "Hiçbir ilgimiz olmayan bir konuyla adımızın yan yana gelmesi itibarımızı zedeledi. Gerçekler ortaya çıkacak ve bunu yapanlar da cezasız kalmayacak" serzenişinde bulundu.

İki futbolcu da süreçle ilgili TFF'ye tazminat davası açacak.