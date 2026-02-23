Süper Lig’in 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇTI"

Portekizli futbolcu, "Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Nelson Semedo, "Şampiyonluk için her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.