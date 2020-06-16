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    Nevzat Kaya, Trabzonspor'un masraflarını karşıladı

    Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Kaya, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'a gelen bordo-mavili kafilenin tüm deplasman masraflarını üstlendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 21:07
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    Nevzat Kaya, Trabzonspor'un masraflarını karşıladı

    Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

    Dev maç için İstanbul'da gelen bordo-mavili kafilenin tüm deplasman masraflarını, iş adamı Nevzat Kaya üstlendi.

    Karadeniz ekibi, yaptığı yardımlardan dolayı Kaya'ya teşekkürlerini sundu.

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