Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a dönüyor

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Roma’da kadro dışı kaldıktan sonra 2022-23 sezonu devre arasında Galatasaray’a transfer olan Nicolo Zaniolo, kiralık süreçlerinde bir türlü dikiş tutturamadı.

Önce Aston Villa’ya kiralanan İtalyan yıldız, geçen yaz Galatasaray’a dönmek istememişti.

Kariyer hedeflerinin farklı olduğunu ifade eden İtalyan futbolcu yine şarta bağlı satın alma maddesiyle birlikte Atalanta’ya kiralanmıştı.

NE İNGİLTERE'DE TUTUNABİLDİ NE DE İTALYA'DA

İtalyanların tecrübeli hocası Gasperini’nin de üzerine düştüğü Zaniolo’nun Atalanta macerası umduğu gibi gitmeyince Fiorentina ile yine kiralık transfer karşılığında anlaşıldı.

Fiorentina’da 10 maçın sadece 4'ünde sahaya ilk 11’de çıkan 25 yaşındaki futbolcunun satın alma şartları devreye girmeyecek.

BONSERVİSİNİ ALMAYA YANAŞAN YOK

İtalyan kulübü Zaniolo’yu transfer etmeye sıcak baksa da satın alma maddesindeki 15,5 milyon euroyu ödemek istemiyor.

HT Spor'dan Çağatay Çelik'in aktardığına göre; daha önce Galatasaray’a dönme niyeti olmayan Zaniolo ise sarı-kırmızılıların şampiyon olmasını bekliyor.

GALATASARAY'A DÖNECEK

İtalyan yıldız, bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak Galatasaray’a dönme planları yapıyor.

Zaniolo, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek ve yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Bu sezon 33 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, toplamda 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.