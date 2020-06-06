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N'Koudou, Antalyaspor maçında yok
Beşiktaş'ta antenmanda sakatlanan Kevin Nkoudou, 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 06.06.2020 - 09:27
Kevin Nkoudou'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi...
25 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
26 MAÇ 3 GOL 3 ASİST
Kartal'ın bu sezon başında bonservisini Tottenham'dan 4 milyon euroya aldığı futbolcu 26 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.