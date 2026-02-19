Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.
5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik oyunla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi