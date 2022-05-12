Petrol
106.38
-1.06%
Euro
16.07
-0.37%
Dolar
15.37
0.46%
Altın
911.31
-0.04%
Borsa
2396
-2.36%
Bitcoin
446.337
-10.38%
BTXN Coin
12.95
-3.64%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Nuri Şahin, Galatasaray maçında jübileye hazırlanıyor

    Nuri Şahin, Galatasaray maçında jübileye hazırlanıyor

    Antalyaspor'un başında başarılı bir dönem geçiren genç teknik adam Nuri Şahin, ligde oynanacak Galatasaray maçında sahaya çıkıp jübile yapmaya hazırlanıyor.
    • 12.05.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Antalyaspor'un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza atarak 34 yaşında tarihe geçen Nuri Şahin, ligin son haftasında taraftarının önünde büyük bir sürprize hazırlanıyor.

    Ekim ayından bu yana teknik adamlık yapmasına rağmen futbolculuk lisansı hala aktif olan ve maç kadrolarında ismi oyuncu olarak yer alan Nuri Şahin'in Antalyaspor'un ligin son haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta kendi taraftarı önünde bir vedaya hazırlandığı öğrenildi.

    Nuri Şahin, Galatasaray maçında jübileye hazırlanıyor #1

    Kramponlarını tamamen asacak

    Nuri Şahin'in Galatasaray karşılaşmasında takımının ligde bir iddiası kalmaması halinde son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacağı ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacağı belirtildi.

    Nuri Şahin, Galatasaray maçında jübileye hazırlanıyor #2

    Nuri Şahin, Galatasaray maçında jübileye hazırlanıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Yalın Belediyecilik yöntemi 196 milyon lira tasarruf sağladı
    Gündem

    Yalın Belediyecilik yöntemi 196 milyon lira tasarruf sağladı

    'Türkiye, Ukrayna konusunda iyi iş çıkarıyor'
    Dünya

    'Türkiye, Ukrayna konusunda iyi iş çıkarıyor'

    Görüş Bildir