Nuri Şahin, Galatasaray maçında jübileye hazırlanıyor

Antalyaspor'un başında başarılı bir dönem geçiren genç teknik adam Nuri Şahin, ligde oynanacak Galatasaray maçında sahaya çıkıp jübile yapmaya hazırlanıyor.

Antalyaspor'un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza atarak 34 yaşında tarihe geçen Nuri Şahin, ligin son haftasında taraftarının önünde büyük bir sürprize hazırlanıyor.

Ekim ayından bu yana teknik adamlık yapmasına rağmen futbolculuk lisansı hala aktif olan ve maç kadrolarında ismi oyuncu olarak yer alan Nuri Şahin'in Antalyaspor'un ligin son haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta kendi taraftarı önünde bir vedaya hazırlandığı öğrenildi.

Kramponlarını tamamen asacak

Nuri Şahin'in Galatasaray karşılaşmasında takımının ligde bir iddiası kalmaması halinde son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacağı ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacağı belirtildi.