Oğuzhan Özyakup maaşında indirime gidiyor Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve oyunculardan indirim talep eden yönetime, Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup da olumlu yanıt verdi.

Üst üste kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak sonraki yıllarda düşüşe geçen Oğuzhan Özyakup, devre arasında Hollanda'nın Feyenoord takımına kiralanmıştı.

Koronavirüs nedeniyle liglerin iptal edilmesi üzerine Beşiktaş'a geri dönen yıldız futbolcu, yönetimin indirim talebine olumlu yanıt verdi.

MAAŞI 2.5 MİLYON EURO

Böylece siyah-beyazlılara FEDA sezonunda gelen 27 yaşındaki oyuncu, zor günlerden geçen kulübünün yanında olduğunu göstererek takımda kalmayı da garantilemiş oldu.

2.5 milyon euro garanti ücret alan tecrübeli oyuncunun ne kadar indirim yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan yönetimin, Jeremain Lens, Burak Yılmaz ve Domagoj Vida gibi yüksek ücret kazanan isimlerden de aynı duyarlılığı beklediği öğrenildi.