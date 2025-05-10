Okan Buruk: 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılı takıma altın değerindeki 3 puanı getiren golleri; 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI ÇOK DİSİPLİNLİ OYNADILAR"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Özellikle rakibimizden de bahsetmemiz gerekiyor. İlk yarı çok disiplinli oynadılar. İlk yarıda rakip kaleye attığımız şutlar ilk 10 dakikaydı. Son 10 dakikada ise kötü oynadık. Özellikle uzun top dönüşlerinde verdiğimiz toplar oldu. Türkiye Kupası finali için örnek olacak. Duran topları çok etkili kullandık. Doğru yerlere de gittik ve devamında da Morata ile forvet hattını ikiledik. Hem bağlantı oyuncusu hem de şutör olarak kullanmak istedik ve golü bulduk. Onlar da savunma anlamında önemli işler çıkardılar.

"BİZİM CAMİAMIZDA 6 PUAN ÖNDEYKEN BİLE BİR UMUTSUZLUK VARDI"

Okan Buruk ayrıca, şu sözleri sarf etti: