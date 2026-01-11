Abone ol: Google News

Okan Buruk, Galatasaray'da 2. finalini kaybetti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla sarı-kırmızılıların başında 2. finalini kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 08:51
  • Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.
  • Teknik Direktör Okan Buruk, takımının başında ikinci finalini kaybetti.
  • Buruk, daha önce Beşiktaş'a karşı da bir final kaybetmişti.

Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıları çalıştırdığı dönemde 2. finalini kaybetti.

BEŞİKTAŞ'A 5-0 KAYBETMİŞTİ

Buruk, daha önce 2024 Süper Kupa'da yine Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a 5-0'lık skorla yenilmişti.

