Okan Buruk, Galatasaray'da 2. finalini kaybetti!

- Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.
- Teknik Direktör Okan Buruk, takımının başında ikinci finalini kaybetti.
- Buruk, daha önce Beşiktaş'a karşı da bir final kaybetmişti.
Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıları çalıştırdığı dönemde 2. finalini kaybetti.
BEŞİKTAŞ'A 5-0 KAYBETMİŞTİ
Buruk, daha önce 2024 Süper Kupa'da yine Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a 5-0'lık skorla yenilmişti.