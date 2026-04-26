Okan Buruk: İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN FARKLI OLUYOR"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor.

"TEK MAÇA ODAKLANINCA..."

Okan Buruk, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor. Bu hafta tek maça odaklanınca... Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi.

"ŞAMPİYON OLMADIK"

Henüz şampiyon olmadıklarını belirten Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık.

"BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Maç sonu gerçekleşen eğlencenin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Okan Buruk, şöyle konuştu:

Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz.

"ÇOK BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK"

Çok büyük üstünlük kurduklarını söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Birinci beklentimiz, 3 orta saha bekliyordum. 3 orta saha beklentim vardı Fenerbahçe'den. 4-2-3-1, Talisca'nın ikinci forvet gibi olduğu sistemle oynadılar. Oyun kurmamız çok rahat oldu. Topa rahat sahip olduk. Geçiş oyununu biliyorduk. Her pozisyonda uzun top denediler. Penaltı pozisyonunda kontra presi kırdılar ve araya 1 top yedik. Baskımızı her zaman gösterdik onun dışında. Rakibimiz çok iyi tanıyoruz. Mental olarak da fiziksel olarak da çok büyük üstünlük kurduk.

"ÇOK ZOR BU KADAR OYUNCU..."

Okan Buruk ayrıca şunları dedi:

Çok zor bu kadar oyuncu... Kadroyu da daha geniş tutuyorsunuz Şampiyonlar Ligi olunca. Hepsini mutlu etmek zor ama hepsini oynatmaya çalıştık. Hakkaniyetli olmaya çalışıyorum. Puan kaybı da yaşadık ama yapmak zorundaydık. Kupada elendik ama rotasyonu her zaman yapmamız gerekirdi. 3 kulvarda gidince herkesi oynatmak gerekiyor. Ben oyunculardan biriyim, bir yerde arkadaşım, kardeşim onlara. Onlara değer veriyorum. Onlar da çok emek veriyor. Ben de maksimum oranda onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İdare etmek çok zor. Hepsi oynamak istiyor. O yarış da herkes için devam ediyor. Aslolan Galatasaray'ın başarısı. Bizim taraftarımız başka şeye izin vermiyor zaten.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin penaltı kaçırmasının maç içinde kendileri için önemli olduğunu söyleyen Okan Buruk, “Şampiyonluk için önemli bir maçtı. Burada kazandığımız taktirde 7 puanlık fark olacaktı. Kazanmak istediğimizi ortaya koydu. Bu farkı koruyalım, beraberlik işimize yarar diye düşünmedik. Rakibimizin penaltı kaçırması bizim için önemliydi. Devamında golü bulduk. Oyunun baştan sona hakimi bizdik. Rakibimize önemli bir üstünlük kurdu. 11’e 10’dan sonra da fark ortaya çıktı. Oyuncularıma istek ve arzuları için teşekkür ediyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuza, en önemli Galatasaray taraftarına. Bizi her zaman destekliyorlar, güzel bir atmosfer yarattılar. Onlara hediye etmek istiyorum. Fenerbahçe’ye de bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

"İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"

Penaltı pozisyonu dışında Fenerbahçe’ye çok iyi önem aldıklarını söyleyen Buruk, “Geçiş hücumlarını etkili kullanmak istediler. Penaltı dışında çok iyi önlem aldığımızı düşünüyorum. Uzun topları durdurduk. Ön alan baskılarını net yaptık. Rakibimize çok fazla pas yapma şansı vermedik. Beklediğimiz şeyler oldu. Biraz daha iyi sonuçlandırabileceğimiz pozisyonlar vardı. Bunları yapamadık. Genel olarak iyi bir performans sergiledik” ifadelerini kullandı.

"BİZİM GİBİ BİRÇOK TAKIM LİGİNDE PUAN KAYBEDEBİLİYOR"

Bu sezon yaklaşık 50’nci maçı oynadıklarını belirten Okan Buruk, bazı maçlarda rotasyon yapmak zorunda olduklarını dile getirdi. Tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

50’nci maça yaklaştık. Yoğun bir fikstür oynadık. Zaman zaman rotasyonlar yaptık. Bizim gibi birçok takım liginde puan kaybedebiliyor. PSG gibi. Şampiyonluğa oynayan bütün takımların zorlandıkları yerler oluyor. Tek maça düştüğümüzde daha çok odaklanacağımızı düşünüyordum. Kupada 9, 10 rotasyon yaptık. Bazen maç kaybı olabilir, oyuncu değiştirilebilir, bunlara mecbursunuz. Onu yapmadığınız zaman sakatlıklar oluyor. Takım için dengeler için de değişimleri yapmamız gerekiyor. Puanlar kaybettik ama herkes bu puanları kaybedebiliyor.

"RAKİBİMİZİN ŞAMPİYONLUK ŞANSINI MİNİMUMA İNDİRDİK"

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezonun derbi performanslarının daha yüksek olduğunu söyledi. Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Trabzonspor’u iki maçta da yendik. Derbi performansı yüksekti. Bu sene, geçtiğimiz sezonun altında kaldık. Direkt rakibimizle olan maçımızı kazanınca puanı farkını 7’ye çıkarttık. Rakibimizin şampiyonluk şansını minimuma indirdik. Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi.

"KAZANAMADIĞINIZ ZAMAN ELEŞTİRİLMEK NORMAL"

Fırsat buldukça rakip kaleye gitmeleri gerektiğini söyleyen Okan Buruk, “Rakip 10 kişi. Kaleye gitme şansı varken iyi kullanmak gerekirdi. Bir yerde onu istedim. Tabii ki derbiler önemli. Fenerbahçe’ye karşı 10 yılda iç sahada 1 galibiyetimiz vardı. Aynı şekilde Beşiktaş deplasmanında da son 4 yılda 2 galibiyet aldık. Tabii ki derbileri kazanmak önemli. Kazanamadığınız zaman eleştirilmek normal. Herkes tartışılıyor. Bunlar beni etkilemiyor. Ben işime bakıyorum. Takıma odaklanıyorum. Bunlar beni etkileseydi farklı sonuçları olabilirdi. İlk sene 14 maç kazandıktan sonra Konya’da kaybedince ‘Okan Buruk istifa’ sesleri vardı. Ben sokağa inanıyorum. Dünyanın her yerinde, Türkiye’de destekleri, sevgiyi görüyorum. Sosyal medya da beni çok ilgilendirmiyor.” dedi.

"SEZON HENÜZ BİTMEDİ"

Sezonun henüz bitmediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Önemli bir deplasmana gideceğiz. Sonrasında 2 maçımız daha far. En kısa zamanda bitirmek isteriz. Ayakların yere basması gerekiyor. 4 sene üst üste şampiyonluğu yaşarsak, ben futbolcuyken yaşadım. Bunu teknik direktör olarak yaşamak benim için çok değerli olur. Gelecek sene hedefimiz de üst üste 5’inc şampiyonluk olur” dedi.

"BÖYLE MAÇLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ HAVASINDA OLUR"

Derbinin, Şampiyonlar Ligi havasında geçtiğini ifade eden Okan Buruk, “Böyle maçlar Şampiyonlar Ligi havasında olur. Öyle hazırlandık. Taraftar öyle coşkuluydu. Ben şundan korkuyordum. Son 10 senede iç sahada 1 galibiyetimiz vardı. O da şampiyonluğu garantiledikten sonra oynadığımız maçta. Rahat olalım, sakin olalım diye oyuncularıma söyledim. Maçın başında üzerlerinde ağırlık vardı. Devamında rahat geçirdiler. Bu bizim için önemli kritik bir galibiyetti. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç oynadık kazandık” ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ MOTİVE EDEMEDİK"

Kupadan elenmelerinde sorumluluğun kendisinde olduğunu yineleyen Buruk, şöyle konuştu:

Hem Günay hem de diğer oyuncularla ilgili konuşmuştum. Oradaki sorumluluğun bende olduğunu söylemiştim. Bir takımı aynı şekilde maça hazırlayamamayı teknik adam hatası olarak görüyorum. Çok iyi motive edemedik. Bugün hem teknik hem de mental olarak nasıl hazırladıysak, kupada yapmamıştık.

"MAÇ SONU FAZLA KUTLAMA OLDU

Sezonun henüz bitmediğini dile getiren Okan Buruk, “Rakiplerimizden öndeyiz. Trabzonspor yarın oynayacak. Onlarla da 9 puan fark oluştu. 6 ya da 8 puana düşebilir. Ondan sonra da bir sonraki haftanın şampiyonluk maçı olmadığını yarın göreceğiz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Buraya iyi hazırlanmanız lazım. Maç sonu fazla kutlama oldu. Şampiyonluk kutlaması olmadığını söylemek istedim. Bir şey kazanmadık. 4’üncü şampiyonluğu kazanırsak, hedefimiz üst üste 5’inci şampiyonluk olur.” dedi.

"OSIMHEN VE YUNUS'UN PERFORMANSI ÇOK DEĞERLİYDİ"

Derbide bütün oyuncularının iyi oynadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, Osimhen ve Yunus Akgün’ün performanslarına ayrı parantez açtı. Okan Buruk, “Özellikle önde Osimhen ve Yunus’un performansı çok değerliydi. Hem sonuca etki ettiler hem de takım savunmasını önden başlattılar. Osimhen uzun süre oynamamıştı. Ona rağmen çok iyi mücadele etti. Yunus çok formda olan bir oyuncumuz. Bugün hem önde baskıları çok iyi yaptılar hem skora da katkı sağladılar. Orta saha oyuncularımızın mücadelesi de rakip orta saha oyuncularının da çok üstüne çıktı” dedi.

"OSİMHEN, TAKIM İÇİNDEKİ GİZLİ KAPTANLARDAN BİRİ"

Victor Osimhen’in hem maçlarda hem antrenmanlarda takım arkadaşlarının performansını yukarıya çektiğini söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

Osimhen bizim için önemli ve değerli. Arkadaşlarının performanslarını çok yükselten bir karakter. Bugün ilk 11’deki 17’nci maçıydı. Neredeyse yarısına kadarını oynamamış. Onsuz olmak da zor. Onsuz olduğumuz bazı maçlarda iyi sonuçlar aldık, bazı maçlarda da çok zorlandığımız bölümler oldu. Çok lider bir oyuncu. Takım içindeki gizli kaptanlardan biri.