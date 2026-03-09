ESH Spor Okan Buruk'a sordu: Liverpool'un son dakika zafiyetini nasıl değerlendireceksiniz?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, yarın son Premier Lig şampiyonu Liverpool'u ağırlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk karşılaşmanın önemine vurgu yapan Okan Buruk, maç maç gitmeleri gerektiğini söyledi.

ESH SPOR SORDU, BURUK CEVAPLADI

Hedeflerinin ilk maçta avantajlı skoru elde etmek olduğuna vurgu yapan Buruk, Liverpool'un önceki mücadeleye göre daha farklı bir kafa yapısıyla sahaya çıkacağını belirtti.

Buruk'a daha sonra muhabirimiz Hazal Palavar tarafından, "Galatasaray genelde maça hızlı başlayıp oyunu erken koparmaya ve domine etmeye çalışan bir takım. Liverpool’un da bu sezon özellikle uzatma dakikalarında çok gol yediğini görüyoruz. Sizin bu konuyla ilgili ekstra bir çalışmanız var mı? Rakibin bu zafiyetini nasıl değerlendireceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"SON DAKİKA GOLLERİYLE ÇOK MAÇ KAZANDILAR"

Liverpool'un son dakikalarda yediği goller kadar attığı maçlara da dikkat çeken Buruk, alınacak risklere göre bu durumun değişkenlik göstereceğini söyledi.

Sözlerine devam eden Buruk, maçın başını ve bitişini aynı şekilde götürmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"KADRO YAPARKEN ZORLANIYORUM"

Kadro yaparken zorlandığını da sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimiz çok kaliteli. Size hep tehlikeli cevap verebiliyorlar. Sezon başında son dakika golleriyle çok maç kazandılar. Wolves'a son dakika golüyle kaybettiler. Alacağınız riske göre bu değişir. İki maç oynayacağız. İki maçın sonucu önemli. Birinci maçı en doğru şekilde bitirmemiz önemli. Maçın başı ve bitişi aynı olmalı. Başlayan, devam eden, bitiren oyuncular önemli. Çok önemli bir kadromuz var. Kadro yaparken zorlanıyorum. 7 sarı kart sınırındaki oyuncuyu düşünüyorum, riski nasıl azaltırım diye."