Oktay Derelioğlu neler söyledi neler: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Icardi...

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak yorumlarıyla geçtiğimiz haftadan itibaren ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya başladı.

4 büyüklerle ilgili yorumlarıyla ses getiren Derelioğlu, bu hafta da dikkat çeken açıklamalarla kamera karşısındaydı.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde 4 büyüklerde yaşananları değerlendiren Derelioğlu, ilk olarak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi üzerinden siyah-beyazlı camiaya ilişkin konuştu.

Derelioğlu, Beşiktaş'ta oyuncuların mutlu olmadığını söyledi.

Ernest Muçi'nin Trabzonspor'daki performansı üzerinden konuşan Derelioğlu, Beşiktaş'ın çözmesi gereken asıl sorunun 'içerideki mutsuzluk ortamı' olduğunu belirtti.

Trabzonspor'un şampiyonluk şansını da değerlendiren Derelioğlu, "Şampiyonluk şansları yüzde 20." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A AVRUPA'DA KUPA GETİRİRİM"

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Cilara, yorumlarına devam eden Derelioğlu'na bu kez de "Hayalinizde Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak var mı?" diye sordu.

Beşiktaş'ı çalıştırmanın en büyük hayallerinden biri olduğuna vurgu yapan efsane golcü, "Beşiktaş'ın başına gelip lig şampiyonu yapmak değil hayalim, Beşiktaş'a Avrupa'da bir kupa getirmek. Şampiyonlar Ligi bile olabilir." ifadelerini kullandı.

"BU BÜTÇELER BANA VERİLSİN NELER YAPACAĞIMI BİLİYORUM"

"Bu bütçeler, bu rakamlar benim önüme getirilirse neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum." diyen Derelioğlu, siyah-beyazlılara bir Avrupa kupası kazandırabileceğinin altını çizdi.

Yorumlarına Fenerbahçe'yle devam eden Derelioğlu, sarı-lacivertlilerdeki golcü oyuncu eksikliğine ilişkin ses getirecek bir ifade kullandı.

"FENERBAHÇE, ICARDI'Yİ ALIRSA ŞAMPİYON OLUR"

Derelioğlu, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'yi transfer etmesi durumunda şampiyon olacağını söyledi.

"Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam gider devre arasında Icardi'yi alırım. Eğer alırlarsa şampiyon olurlar." diyen Derelioğlu, Arjantinli oyuncunun Galatasaray'da huzursuz olduğunu işaret etti.

Derelioğlu son olarak, Galatasaray'daki gidişatla ilgili konuştu.

"GALATASARAY ŞU AN ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE DEĞİL"

"Galatasaray şu anki haliyle Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil" diyen golcü, sarı-kırmızılı takımdaki fizik ve kondisyon yetersizliğine dikkat çekti.

Futbolda bahanelere yer olmadığa vurgu yapan Derelioğlu, Okan Buruk'un kadroyla ilgili bahane ürettiğini belirtti.

"OKAN BURUK BAHANE ÜRETİYOR"

Derelioğlu, "Galatasaray'da hiçbir hocaya verilmeyen bir kadro, bir bütçe verilmiş. Ve bu bütçe sana Şampiyonlar Ligi'nde başarılı ol diye verilmiş. Okan Buruk çok şanslı bir adam. Ama bu şansını Avrupa'da kullanamıyor." dedi.