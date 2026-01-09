Oktay Derelioğlu'ndan gündem yorumu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak yorumlarıyla ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Derelioğlu, bu hafta da dikkat çeken açıklamalarla kamera karşısındaydı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Derelioğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid ve Manchester City maçlarına dikkat çekti.

'GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAZANACAK OYUNU OYNAMIYOR'

Derelioğlu, sarı-kırmızılıların şu an iki takımı yenebilecek bir oyun oynamadığını söyledi.

Ünlü golcü, daha sonra Fenerbahçe'deki transferler ve kadro yapılanmasıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin şu ana kadar ara transfer şampiyonu olduğunu belirten Derelioğlu, sarı-lacivertlilerin sorunlu bölgesinin ise forvet olduğuna vurgu yaptı.

'FENERBAHÇE'DE SORUN FORVETTE'

Beşiktaş'ı da değerlendiren Derelioğlu, Gabriel Paulista'nın ayrılışını ve ayrılış sürecini eleştirdi.

Derelioğlu, Paulista'nın ayrılışında gereksiz bir ajitasyon yapıldığını söyledi.

'PAULİSTA'NIN AYRILIŞINDA AJİTASYON YAPILDI'

Sözlerine devam eden Derelioğlu, oyuncunun Brezilya'ya dönüşünü saçma bulduğunu belirtti.

Derelioğlu son olarak ise Süper Kupa finaliyle ilgili tahmini söyledi...

İşte Oktay Derelioğlu'nun son yayınından bomba açıklamalar...