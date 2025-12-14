Oleksandr Zubkov: Gereksiz 3 gol yedik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele sonrası bordo-mavili takımın 3. golünü kaydeden Oleksandr Zubkov, konuştu.

"GEREKSİZ 3 GOL YEDİK"

Maç sonrası konuşan Ukraynalı oyuncu, "İlk yarıyı düşününce gereksiz 3 gol yedik. Kontrataklardan 3 gol yedik. Sonrasında kolay olmayacaktı ama takım olarak birlikte kaldık. Kazanabilirdik de aslında. Bu 1 puanın farklı bir önemi olacak belki de, göreceğiz." dedi.

"DOĞRU KRAMPONLARI BULDUM"

Krampon değişmesi hakkında konuşan Zubkov, "Bugün kramponlarımı 2 kez değiştirdim. Belki golden önce doğru kramponları buldum diyebilirim." ifadelerini kullandı.