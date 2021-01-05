Omar Elabdellaoui'nin doktorlarından iyi haber

Yılbaşı gecesi havai fişeğin elinde patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui'nin doktorlarından, futbolcunun kariyerine devam edebileceği yönünde söylemler gelmeye başladı.

Yılbaşı akşamı talihsiz bir olay yaşayan ve havai fişek yüzünde patlayan Omar Elabdellaoui'nin tedavisi devam ediyor. Görsel rehabilitasyona bağlı olarak sol gözde belirli derecede artış olması doktorları sevindirdi.

"ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK AMA FUTBOL OYNAYABİLİR"

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Omar Elabdellaoui'nin durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altaylı, "Omar'ın durumuyla ilgili konuştuğum doktorlar bana diyor ki, savaş pilotu olmaz, eskisi gibi olmayacak ama futbol oynamasına mani olmayacak." diyerek Norveçli futbolcunun futbol hayatına devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, Omar Elabdellaoui'nin yüzündeki 2. derece yanık için de tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.