Onur Arı, Eskişehirspor'dan ayrıldı

İHA

Eskişehirspor’un 22 yaşındaki golcü oyuncusu Onur Arı, siyah kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı. Eskişehirspor'un altyapısında başlayan futbol hayatının ardından, siyah-kırmızılı forma ile çıktığı 89 maçta 31 kez fileleri havalandıran Arı, kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı ayrılık mesajında şu ifadeleri kullandı:

9 yaşımda altyapısına adım attığım, tribünlerinde atkı salladığım, goller attığım, büyüdüğüm doğduğum şehrin takımı, beni ben yapan Eskişehirspor’dan ayrılık vakti. 22 yıllık hayatımın 13 yılını geçirdiğim bu kulübün çatısı altında öncelikle üstümde emeği olan tüm hocalarıma, aynı amaç uğruna ter döktüğüm tüm takım arkadaşlarıma, desteklerini esirgemeyen kulüp personellerimize, Erkan Koca ve Fatih Baturaygil başta olmak üzere tüm yöneticilerimize ve yaptığımız her şeyi anlamlı kılan büyük Eskişehirspor taraftarına teşekkürü bir borç bilirim. Bu kutsal forma üstümdeyken gol atmayı nasip ettiği için Allah’a şükrediyor, her zaman kalbimin baş köşesinde kalacak takımımdan, yaşamayı çok istediğim şeyleri yaşayamamanın hüznüyle ayrılıyorum. Eskişehirspor formasını giydiğim ilk günden itibaren elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Acısıyla tatlısıyla yaşadığımız her şey sonsuza kadar kalbimde kalacak. Bana inananları, sevgisine layık görenleri gururlandırmak için var gücümle çalışacağım. Hakkınızı helal edin.