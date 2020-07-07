Onyekuru olayının perde arkası

Türkiye'de birçok kiralık futbolcu varken sadece Onyekuru'nun eski takımı tarafından çağrılması, akıllarda soru işareti bırakmıştı. Edinilen bilgiye göre bu durum her takım için geçerli...

Galatasaray'ın Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun daha sezon bitmeden Fransız kulübü tarafından geri çağrılması, krize neden olmuştu.

Futbolseverler, Türkiye'de kiralık olarak oynayan birçok futbolcu varken sadece Onyekuru'nun çağrılmasına anlam verememiş ve yaşanan bu olaydan ötürü sarı-kırmızılı yönetimi eleştirmişti.

Edinilen bilgiye göre bu durum her takım için geçerli. İşte detaylar...

YA 2 AYLIK MAAŞI SİZ ÖDEYİN YA DA GERİ GÖNDERİN

Avrupa'daki kulüplerin, oyuncularla 12 ay üzerinden sözleşme yaptığı, Türk kulüplerinin ise 10 aylık kontrat imzaladığı, dolayısıyla Onyekuru'nun kalan 2 aylık maaşını ödemek istemeyen Fransızların, "Ya 2 aylık maaşını siz ödersiniz ya da oyuncuyu geri alırız" diyerek Galatasaray'a haber yolladığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise şampiyonluk yarışından uzak kalındığı için bu parayı ödemek istemediği, bu yüzden de 23 yaşındaki futbolcunun Fransa'ya geri döndüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre aynı durumu Seri'de de yaşayan Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcunun 2 aylık maaşını ödemeyi kabul ederek oyuncuyu takımda tutmayı tercih etti.

FENERBAHÇE FALETTE'Yİ BIRAKMADI

Aynı durumu yaşayan bir başka kulüp ise Fenerbahçe...

Frankfurt Kulübü'nün Falette'yi takıma geri çağırdığı ancak sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun 2 aylık maaşını ödemeyi kabul ederek bu krizi engellediği belirtildi.

FIFA KARARI OYUNCUNUN ASIL KULÜBÜNE BIRAKIYOR

Öte yandan FIFA'nın, koronavirüs nedeniyle ilk kez yaşanan bu olayla ilgili nihai kararı oyuncunun asıl kulübüne bıraktığı belirtildi.

Yani futbolcuyu kiralayan kulüpler, ya bonservisi elinde bulunduran kulüplerle anlaşacak ya da oyuncular ligler bitmeden kulüplerine geri dönecek.