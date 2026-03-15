Volkan Demirel'den kırmızı kart tepkisi!

Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN GİDİŞATI DEĞİŞEBİLİRDİ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş karşılaşmasının ardından maçın kırılma anının kırmızı kart olduğunu söyledi.

Demirel, hakemin kararını ağır bulduğunu ifade etti.

Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. 11'e 11 devam etse…" dedi.

"İLK 45 DAKİKA İNANILMAZ OYNADIK"

Takımının özellikle ilk yarıdaki performansından memnun olduğunu belirten Demirel, "Teslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART AĞIR GİBİ"

Eksik kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmediklerini vurgulayan Demirel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi oynamış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil. Hakem takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor.

"İLK 17 DAKİKA ÇOK İYİ BİR GENÇLERBİRLİĞİ VARDI"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk 17 dakika görüldüğü gibi çok iyi bir Gençlerbirliği vardı. Sonrasında tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kartı gördük. Hakemle ilgili konuşacak çok şey var ama konuşmayacağım. Bu maç 11'e 11 devam etseydi ben inanıyorum ki burada mağlup olmazdık. Yorgunluk ve güç bitince pozisyonlar vermeye başladık. İlk gol bile Goutas'ın iyi niyetiyle uzaklaştırması sonucunda düştü ve gol yedik. İkinci gole zaten bir şey diyemedim. Çok klas bir gol attı Orkun. Ama diyeceğim şu ki; biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik. 11'e 11 oynansaydı çok daha farklı olabilirdi. Perşembe günü Konya maçımız var. Oradan burayı telafi edecek bu sonuç alarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Ayrıldıktan sonra Gençlerbirliği'ne geri döneceğini ekibine söylediğini dile getiren Demirel, burada olmaktan ve burada savaşmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Demirel, "Gençlerbirliği'ne yakışan gençleri Türk futboluna kazandırmak hedefim. Önümüzdeki sezon da başka hedeflerim var ama bu hedefleri söylemeyeceğim. Şu an ilk hedefimiz ligde kalmak" diye konuştu.

Demirel, kendi istediklerini yapan bir takım olduğu için mutlu olduğunu kaydetti. Beşiktaş'a yenildiğine değil hakkının yendiğine üzüldüğünü ifade eden Demirel, bunu telafi edeceklerini vurguladı.

"MÜCADELEYİ KİM OLURSA OLSUN YAPACAĞIZ"

Galatasaray ile oynayacak olmalarına rağmen kupada da hedefleri olduğunu belirten Demirel, "Normal saha şartlarında, elimizden gelen mücadeleyi kim olursa olsun yapacağız" dedi.